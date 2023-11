Como saber se meu nome está sujo: descubra tudo aqui!

É muito comum que dúvidas sobre como saber se estou com o nome sujo sejam frequentes, principalmente por desconhecer os principais canais de consultas e qual a forma certa de verificar qualquer pendência.

No entanto, é possível saber de maneira simples se uma empresa pediu a restrição de seu nome para resolver o problema e não ser mais incomodado por cobranças constantes em seu e-mail ou ligações, saiba mais!

O que significa ter o nome “sujo”?

O nome sujo ocorre quando você tem uma conta que não foi paga dentro da data de vencimento, e as credoras solicitam que seu CPF seja cadastrado como negativado nos Órgãos de Proteção ao Crédito.

De acordo com a CNDL, o Brasil tem sessenta e seis milhões de brasileiros com dívidas atrasadas, que correspondem a 40,58% da população. Além destes dados, foi avaliado que a faixa etária dos que mais devem está entre 30 a 39 anos, com dezesseis milhões de adultos negativados.

Quais as contas são as que mais vencem?

Os brasileiros devem em diferentes setores, com percentuais elevados, e isto ocorre pela falta de pagamento e controle financeiro. Entenda no que as pessoas estão com dívidas ativas:

Dívidas com bancos: 64,03%;

Dívidas de água e luz: 10,84%;

Contas de telefonia: 7,09%;

Comércio: 11,54%.

A quantidade de devedores no Brasil se deve a diversos fatos, como por muitas pessoas terem renda baixa e precisarem lidar com juros muito elevados. O problema também acontece pela falta de educação financeira e por compras feitas desnecessariamente.

Entenda como descobrir se seu nome está sujo

Será que seu nome está sujo? Calma, vamos te ajudar! O modo online, é só você acessar as plataformas oficiais de birôs de crédito, site ou aplicativo, e fazer um cadastro rápido. Após faça o login na sua conta e verifique a sua situação.

Lembrando que consultar o CPF no app da Serasa é grátis. Então aproveite e tire sua dúvida já, e usufrua de outros serviços, como o score de crédito, negociação de dívidas, e muito mais! Já em outros órgãos, pode ser cobrado um valor para verificar seu CPF.

Com essa consulta, você descobre quais as dívidas estão negativadas e dados importantes, como informações do credor, valor, entre outras. É possível consultar também em pontos físicos desses órgãos.

Quais são as consequências de ter o nome sujo?

Podem ser muitas as consequências de ter o nome negativado. Abaixo, selecionamos as principais, veja:

Dificuldades para obter qualquer crédito

Uma das principais consequências ao ter o nome negativado, é a dificuldade de uma concessão de crédito, seja empréstimo, financiamento, cartão de crédito, crediário, entre outras. Isso se deve ao fato de que as instituições financeiras verificam se você possui alguma conta negativada nos birôs de crédito numa análise de crédito.

Afinal, eles precisam avaliar o risco de conceder o recurso, analisando a probabilidade de inadimplência.

Diminuição no score

O score de crédito é uma pontuação disponibilizada pelos birôs de crédito que avalia seu histórico e comportamento financeiro.

Um dos pontos avaliados é se o consumidor paga suas contas dentro do prazo de vencimento. Ao ter o nome negativado, se entende que não cumpre com os pagamentos, o que prejudica a pontuação.

Isso pode dificultar a conseguir serviços de crédito, já que muitas instituições financeiras utilizam o score de crédito para realizar a análise de crédito ao avaliar uma concessão.

Problemas para obter emprego

Além de você ter dificuldades para solicitar crédito no mercado, pode lidar com problemas para conquistar uma boa vaga de emprego. Existem companhias que verificam diferentes informações a respeito dos candidatos, dentre elas, se possui restrições no CPF.

Dificuldades para alugar imóveis

As imobiliárias, para entender como é o seu perfil, checam as suas informações no Serasa, SPC, Boa Vista ou Quod. O intuito é conferir se você está com as contas inadimplentes e, se isso ocorrer, é mais difícil conseguir alugar uma casa ou até mesmo fazer a compra, pois entenderão que você não é um bom pagador.

Problemas com a saúde mental

Além de você lidar com estes problemas, a sensação incômoda de dever se transforma em estresse diário. Isso porque as empresas querem receber o dinheiro que você prometeu pagar e começam a ligar diariamente para realizar acordos.

No entanto, nem sempre é possível fazer uma negociação imediata por estar com problemas financeiros. A questão de ignorar as ligações e e-mails começa a ser frequente, gerando ansiedade e muitas preocupações que o impedem de ter uma rotina mais tranquila.

Cobrança constante

As empresas, pelo fato de quererem receber, fazem cobranças constantes através de ligações, envio de e-mails, SMS ou mensagens por WhatsApp. Existem dívidas que podem passar por ações judiciais e prejudicar ainda mais o seu nome e a sua reputação no mercado de compras.

Como regularizar a situação do seu nome?

É fundamental entrar em contato com o credor para solicitar uma renegociação da sua dívida. No entanto, antes é preciso avaliar seus gastos e fazer um planejamento para conseguir cumprir com os pagamentos. É possível conseguir acordos para pagamento à vista ou parcelado.

Ao consultar o seu CPF nos birôs de crédito você tem acesso aos dados dos credores para entrar em contato. Você poderá entrar em contato, através do telefone, e-mail ou plataforma do credor, ou ir fisicamente até o local.

Outra maneira é utilizar plataformas específicas de negociação de dívidas, como a Serasa Limpa Nome. Nela, é possível conseguir negociações com condições exclusivas e descontos de até 90% da dívida.

É fundamental aceitar somente o acordo que caiba no seu orçamento financeiro, já que ao descumprir o acordo, pode ter complicações, como a volta do seu nome a lista de negativados dos birôs de crédito.

E aí, entendeu tudo nome sujo? Então, aproveite para regularizar já seu CPF e evite fazer novas dívidas. Gostou do artigo? Compartilhe-o com seus amigos!