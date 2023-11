Concurso PM AC: em andamento; até R$ 10,4 mil. Saiba mais!

O concurso PM AC está em andamento e oferta 36 vagas de nível superior para os cargos de Oficial Aluno e Segundo Tenente Estagiário de Saúde da Polícia Militar do Estado do Acre. As remunerações variam de R$ 8.129,55 a R$ 10.423,73.

As provas foram realizadas no dia 03 de setembro de 2023. Ao todo, 1.733 candidatos se inscreveram no certame.

O gabarito e o resultado definitivo das provas objetivas, bem como a retificação do teste de aptidão física e o resultado preliminar do concurso PM AC, foram publicados. É possível acessá-los nesta matéria, em “situação atual”.

Concurso PM AC: situação atual

Concurso PM AC: remuneração e benefícios

Aluno Oficial: R$ 8.129,55;

Segundo Tenente Estagiário de Saúde: R$ 10.423,73.

Confira a tabela remuneratória abaixo conforme a Lei Complementar n. 349 de 26 de agosto de 2018.

Posto/Graduação Vencimento Básico Posto Coronel 18.560,01 Tenente Coronel 15.955,97 Major 13.856,68 Capitão 11.988,79 1º Tenente 10.494,73 2º Tenente 9.887,81 Aspirante 9.253,15 Aluno Oficial 6.887,07 Graduação Sub Tenente 7.285,86 1º Sargento 6.767,42 2º Sargento 6.500,93 3º Sargento Nível B 6.349,38 3º Sargento Nível A 6.217,35 Aluno Sargento 5.415,82 Cabo 5.326,50 Aluno Cabo 5.326,50 Soldado Nível II 5.207,53 Soldado Nível I 5.007,39 Aluno Soldado 4.344,22

Concurso PM AC: Inscrições

As inscrições puderam ser feitas das 16h do dia 30 de maio de 2023 até as 16h do dia 24 de julho de 2023 no site https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

A taxa de inscrição foi fixada em R$ 106,00 e precisou ser paga até o dia 25 de julho de 2023.

Além disso, a isenção de taxa pôde ser solicitada das 16h do dia 30 de maio de 2023 até as 16h do dia 02 de junho de 2023.

Concurso PM AC: cargos e vagas

Aluno Oficial

Vagas: 27

Jornada de trabalho: Regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

Atribuições: Durante o Curso de Formação: exercer atividade estudantil, em regime de semi-internato e internato, durante o período de duração do curso de formação. Durante o estágio probatório, como Aspirante-a-Oficial PM, e após a promoção ao 1º posto do oficialato (2º Tenente): cumprir as atribuições e obrigações inerentes ao cargo policial-militar, no sentido de exercer atividades compatíveis com o correspondente grau hierárquico, abrangendo a direção, fiscalização, supervisão, coordenação, planejamento, orientação, execução e controle da administração policial militar e das operações policiais militares, bem como presidir procedimentos administrativos e de polícia judiciária militar, na forma da legislação ou regulamentação específica.

Segundo Tenente Estagiário de Saúde

Vagas: 9

Jornada de trabalho: Regime de tempo integral e com dedicação exclusiva.

Atribuições: Durante o Estágio de Adaptação: exercer atividade estudantil, em regime de semi-internato e/ou internato. Após estágio: gerir as atividades administrativas e técnico operacionais afetas ao cargo; atuar sempre em consonância com o planejamento estratégico e determinações operacionais da Diretoria de Saúde da Polícia Militar; prestar assistência médica integral aos policiais militares e seus dependentes nos níveis ambulatorial e de urgência.

Concurso PM AC: carreira

Requisitos

Aluno Oficial

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão do curso de graduação de bacharel em direito, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Segundo Tenente Estagiário de Saúde

Requisitos: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação, conforme distribuição disponível no subitem 1.2 do edital PM AC, fornecido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação – MEC, título de especialista em área específica para a qual está concorrendo, conferido pela Associação Médica Brasileira – AMB ou certificado de Residência Médica realizada em instituição com programa credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica – CNRM/MEC, além de registro no órgão de classe e Carteira Nacional de Habilitação, qualquer categoria.

Concurso PM AC: Etapas

Prova objetiva do Concurso PM AC

A Prova Objetiva será aplicada no dia 03 de setembro de 2023 das 14h às 18h, segundo o horário oficial da cidade de Rio Branco/AC.

Disciplinas

Oficial Combatente

Língua Portuguesa;

História e Geografia do Acre;

Atualidades;

Raciocínio Lógico-matemático;

Informática Básica;

Direitos Humanos;

Noções de Direito;

Legislação da PMAC.

Segundo Tenente Estagiário de Saúde

Língua Portuguesa;

História e Geografia do Acre;

Atualidades;

Raciocínio Lógico-matemático;

Legislação de Saúde;

Legislação da PM do Estado do Acre;

Conhecimentos Específicos.

Estrutura da prova

A Prova será composta por 60 questões, sendo 30 de conhecimentos gerais e 30 de conhecimentos específicos, numeradas sequencialmente, com 05 alternativas e apenas uma resposta correta.

As questões de múltipla escolha valem 1,0 ponto cada, tendo as questões de conhecimentos gerais peso 1,0 e as questões de conhecimentos específicos peso 2,0, sendo 90 pontos a pontuação máxima da Prova Objetiva.

Prova discursiva

A redação deverá ser redigida em gênero dissertativo-argumentativo, com número de mínimo de 20 e máximo de 30 linhas.

Avaliação de Títulos

Os títulos para análise deverão ser enviados (imagem do documento original em frente e verso) em link específico do Edital de Convocação para a Avaliação de Títulos, no endereço eletrônico https://conhecimento.fgv.br/concursos/pmac23.

Teste de Aptidão Física

Para a realização do Teste de Aptidão Física, o candidato deverá apresentar atestado médico digitado, com data não superior a 30 dias de antecedência em relação ao primeiro dia de realização do teste físico, nominal ao candidato, devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o número do registro do Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que certifique especificamente estar o candidato APTO para realizar os testes do Teste de Aptidão Física.

Exame Psicotécnico

O Exame Psicotécnico será realizado em um único dia, com o objetivo de analisar através dos dados transmitidos na avaliação psicológicas, que se traduzem em capacidade para:

Solução de problemas;

Utilização de funções psicológicas necessárias ao desempenho no cargo;

Adaptação e adequação de características individuais às atividades inerentes ao cargo.

Exame Médico e Toxicológico

O candidato deverá comparecer ao local do exame em data e horário indicados no Edital de Convocação para etapa munido de documento de identificação com foto válida e original.

Investigação Criminal e Social

Participarão desta etapa, de caráter eliminatório, os candidatos considerados APTOS nas etapas anteriores: Teste de Aptidão Física, Exame

Psicotécnico e Exame Médico e Toxicológico.

Concurso PM AC: Último concurso

Em 2017, o edital do concurso PM Acre ofertando 230 vagas para o cargo de Aluno Soldado Combatente . À época, o certame foi organizado pelo Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. Ao todo, 244 aprovados já foram nomeados.

Etapas

Os candidatos foram avaliados por meio das seguintes provas:

Fase Etapas Caráter Realização 1ª Prova Obejtiva Eliminatório e classificatório IBADE 2ª Prova de Aptidão Física Eliminatório IBADE Exame Psicotécnico Eliminatório IBADE Prova Prática Isntrumental Eliminatório PMAC Exame Médico e Toxicológico Eliminatório IBADE 3ª Investigação e Social Eliminatório PMAC

Concurso PM AC: prova objetiva Composta de 60 questões de múltipla escolha, com 5 alternativas de resposta, sendo apenas uma a correta, a prova objetiva foi realizada no dia 23 de abril de 2017, no turno da manhã e teve duração de 4 horas. Disciplinas As provas objetivas versaram sobre as disciplinas de: Aluno Soldado Combatente Língua portuguesa – 15 questões

História e Geografia do Acre – 10 questões

Matemática – 7 questões

Atualidades – 8 questões

Informática Básica – 10 questões

Estatuto dos Militares Estaduais e suas aletrações – 10 questões Aluno Soldado Músico Língua portuguesa – 10 questões

História e Geografia do Acre – 10 questões

Matemática – 7 questões

Atualidades – 8 questões

Informática Básica – 5 questões

Estatuto dos Militares Estaduais e suas alterações – 10 questões

Conhecientos Específicos – 10 questões Aluno Soldado de Saúde – Técnico em Enfermagem e Auxiliar em Saúde Bucal Língua portuguesa – 10 questões

História e Geografia do Acre – 10 questões

Matemática – 7 questões

Atualidades – 8 questões

Informática Básica – 5 questões

Estatuto dos Militares Estaduais e suas alterações – 10 questões

Conhecimentos Específicos – 10 questões Concurso PM AC: prova de Aptidão Física Os candidatos que foram aprovados na Prova objetiva dentro do quantitativo de 5 vezes o número de vagas para cada cargo foram convocados para realizar a Prova de Aptidão Física. Esta etapa tem como objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato. Foram realizados os seguintes exercícios: resistência muscular localizada: teste de apoio de frente sobre o solo e teste de resistência abdominal em 1 minutos.

teste de força: teste dinâmico de barra fixa com pegada em pronação para homens (execuação dinâmica), teste de barra fixa com pegada em pronação para mulheres (execução isométrica).

resistência cardiovascular: teste de corrida para homens – desempenho mínin de 2.400 metros e teste de corrida para mulheres – desempenho mínimo de 1.800 metros.

teste de natação: tem como objetivo verificar a adaptação do candidato ao meio líquido, mensurado por meio do desempenho em nada em um dos estilos crawl, costas, peito e borboleta. Concurso PM AC: exame Psicotécnico Todos os candidatos considerados aptos na Prova de Aptidão Física foram convocados para o Exame Psicotécnico. Esta etapa visa avaliar se o candidato preenche os padrões psicológicos exigidos e as características para o desempenho das atividades da função. Concurso PM AC: prova Prática Instrumental Os candidatos que disputaram as vagas de Aluno Soldado Músicos também foram avaliados por meio da prova prática instrumental. Nesta etapa foram avaliados aspectos como: interpretação musical, em conformidade com o estilo da obras;

afinação;

articulação;

dinâmica, precisão rítmica;

qualidade do som e da execução instrumental; e

qualidade da leitura à primeira vista. Concurso PM AC: exame Médico e Toxicológico Os candidatos aptos no Exame Psicotécnico e na Prova Prática Instrumental tiveram de realizar a fase de Exame Médico e Toxicológico. Esta etapa tem como objetivo aferir se o candidato goza de boa saúde física e psíquica para suportar os exercícios a que será submetido durante o Curso de Formação Profissional e para desempenhar as atribuições típicas do cargo. Concurso PM AC: investigação Criminal e Social Só participaram desta fase, os candidatos considerados aptos na Fase Exame Médico e Toxicológico. A Investigação Criminal e Social visa verificar se o candidato possui idoneidade nas áreas social, funcional e criminal necessária para exercer o cargo. Nesta fase o candidato foi investigado pela PMAC

Nomeações

De acordo com a PM Acre, 244 candidatos aprovados foram nomeados.

Resumo do concurso PM AC