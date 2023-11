Corinthians é tetra no Paulistão e Inter é campeão do Gaúcho Feminino

Os times femininos do Corinthians (também conhecido como As Brabas) e do Internacional (Gurias Coloradas) conquistaram o título estadual neste domingo (26), nos Campeonatos Paulista e Gaúcho, respectivamente. As Brabas garantiram o tetracampeonato com goleada em casa sobre o São Paulo, por 4 a 1, revertendo a derrota no jogo de ida (2 a 1 ). Com a conquista deste domingo no Paulistão, o time feminino do Corinthians fecha 2023 colecionando taças: foi campeão da Supercopa do Brasil, do Brasileirão e da Copa Libertadores.

Já as Gurias Coloradas empataram com o Grêmio (1 a 1) em Porto Alegre, resultado suficiente para levantar a taça estadual, pois já haviam vencido em casa (2 a 0) no primeiro jogo da final. A conquista foi a primeira da temporada 2023 e também teve gosto de revanche, já que as duas equipes se enfrentaram na edição passada, quando o Grêmio levou a melhor.

MAIS UMA TAÇA PARA AS GURIAS COLORADAS! 🏆🇦🇹 pic.twitter.com/IX8zQ3hxm1 — Gurias Coloradas (@GuriasColoradas) November 26, 2023

O Inter entrou em campo neste domingo na Arena do Grêmio com a vantagem de dois gols obtida no jogo de ida. Priscila abriu o placar para as Gurias em cobrança de pênalti no primeiro tempo e Pati Maldaner igualou na etapa final. As Gurias Coloradas são as maiores campeãs do Gauchão Desde 2017, quando o futebol feminino foi retomado no clube, o time foi campeão cinco vezes (2017, 2019, 2020, 2021 e 2023).

SIMPLESMENTE AS CAMPEÃS DE TUDO!💜🖤🙌🏻 pic.twitter.com/zhljHy6CgL — Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) November 26, 2023

Em São Paulo, as Brabas contaram com o apoio de mais de 40 mil torcedores na Neo Química Arena para reverter a derrota por 2 a 1 no jogo de ida. Jaqueline abriu o marcador para as donas da casa na primeira etapa e, após o intervalo, Tarciane, Vic. Albuquerque e Jheniffer ampliaram o placar. O gol de honra do Tricolor foi de Dudinha ainda na primeira etapa.

Com o tetracampeonato – as taças anteriores foram levantadas em 2019, 2020 e 2021 – o time feminino do Corinthians feminino entrou no seleto grupo de maiores campeões do Paulistão Feminino, onde estão Santos e Juventus.