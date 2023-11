Deborah Secco revela decisão inusitada ao flagrar marido com outra

É meu caro leitor, será que você seria tão resiliente a ponto de perdoar uma traição? A Deborah Secco sim. Durante entrevista para o PodCats, apresentado por Lucas Guimarães e Camila Loures, a atriz revelou ter flagrado um de seus maridos com outra, mas acabou fingindo não ter visto nadinha e seguiu a vida… com ele. “Eu passei a não achar errado”, disse.

“Foi assim, eu morava num condomínio de casas e na subida tinha a entrada para uma praia deserta. Aí chegando em casa, pensei em dar um mergulho. Quando subi e virei, tinha um carro parado igual ao do meu marido. Eu passei, vi que tinhas duas pessoas dentro, meio que se pegando e eu voltei”, contou.

A Lara de Elas por Elas, novela das 18h da TV Globo, prosseguiu: “Quando cheguei na porta de casa, pensei assim: ‘Eu não vou viver sem ele. Não quero viver sem ele’. E fiquei tentando entender o que eu ia fazer, mas não contei. E aí, talvez, eu tenha virado essa chave e eu passei a não achar errado, da mulher que eu sou, de não me julgar tanto”.

Curiosa, Loures questionou se logo em seguida Deborah falou pro marido que tinha visto ele com outra mulher e a artista respondeu: “Contei anos depois, a gente já estava separado”. E o marido de Carlinhos Maia reagiu: “Comigo, nessa hora, o pau ia comer em cima”. E Secco ponderou: “Se eu quebrasse o pau e ficasse [com ele], eu ia perder a moral. Eu sabendo… talvez fosse virar rotina, eu perdoando. Ia ver que eu perdoei e não fui embora, ia virar rotina”.

Nos comentários de um perfil do Instagram que replicou o bate-papo, internautas tentaram descobrir quem era o marido em questão. “Lá vai eu no Google: quem foram os maridos de Débora Secco?”, ressaltou um. “Ela fez “certo. Se não ia deixar, o que adiantava dar escândalo?”, refletiu outra. “Melhor do que essas que faz barraco, bate da amante e continua com o marido”, elogiou um terceiro.