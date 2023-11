Enem 2023 tem questão sobre esports

A questão traz um texto, acessado em 2021 no site Chico Terra, que aponta que a indústria dos esports “está crescendo em um ritmo mais rápido do que a economia mundial” e que a popularidade dos games competitivos “cresceu muito e no Brasil não é diferente”, baseando-se em dados de “uma pesquisa” que aponta que 64% dos brasileiros que jogam videogame já ouviram falar de esporte eletrônico.