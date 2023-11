Ex-candidato que confundiu Rio Branco com Boa Vista erra data do Tratado de Petrópolis

O médico Fábio Rueda, candidato a deputado federal nas eleições de 2022, cometeu uma gafe ao antecipar a data do Tratado de Petrópolis. Na manhã desta quinta-feira (16), ele publicou em suas redes sociais uma homenagem ao marco, no entanto, a data é celebrada na próxima sexta-feira (17).

Após perceber o erro, a arte foi retirada da página no seu Instagram. É a segunda vez que o médico comete uma gafe do tipo. Em 2022, no aniversário de Rio Branco, uma arte com a foto da cidade de Boa Vista, capital de Roraima foi usada para homenagear a data.

O feriado estadual de Tratado de Petrópolis celebra 120 anos de anexação do Acre ao Brasil em 2023. Doi um acordo diplomático entre o governo brasileiro e boliviano, firmado em 17 de novembro de 1903 na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, o qual anexou o território do Acre ao Brasil, pertencente à Bolívia desde 1750.