EXCLUSIVO: fã de Joelma há 20 anos, acreana fala sobre encontro com cantora e libera vídeos do show

A psicóloga acreana Jéssika Karolina de 30 anos participou da 3º etapa da gravação do DVD da cantora Joelma em Belém do Pará. Batizada de ‘Isso é Calypso Tour Brasil’, a cantora tem percorrido vários estados do país gravando etapas de seu DVD.

Jéssika inclusive teve a oportunidade de jantar com Joelma antes do show no Estádio Mangueirrão e falou sobre a oportunidade de participar de mais uma gravação de sua popstar. A acreana jantou com a cantora no Point do Açaí no Pará, após a coletiva de imprensa realizada com fãs e imprensa para a gravação do DVD.

Em entrevista à coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, a acreana falou sobre a emoção de reviver esse momento e também sobre o encontro com sua popstar. Jéssica que ficou por oito dias em Belém do Pará, contou sua experiência na gravação do DVD de Joelma.

“Eu já havia participado de outras gravações como de Brasília, Manaus e Goiânia que até apareci na música ‘Não teve amor’. Nossa, é uma sensação única, é muito especial você participar de algo que vai ficar eternizado. E essa turnê em especial tem sido muito emocionante, muito incrível, porque hoje com 30 anos, estou podendo presentear a Jessica de 12, 13 anos de idade, vivendo tudo aquilo que eu via no DVD. Tudo aquilo que eu via na televisão, eu não podia nem ir pra show porque eu era muito novinha”.

“E hoje eu posso ver isso pessoalmente, as performances que marcaram como ‘Não, não’, ‘Fala pra mim’, que é uma música que sou apaixonada, ‘Paquera’. Eu pude voltar no tempo, e viver aquilo que eu só via pela TV, pelos vídeos. Foi muito emocionante, chorei muito, me acabei de gritar. E claro, levei nossa bandeira do Acre e fiz questão de me empenhar ao máximo para aparecer com ela, porque eu tenho muito orgulho de ser acreana e ficarei muito feliz em aparecer pelo menos a bandeira.

“No jantar, eu tive a oportunidade de conversar com ela, e uma das coisas que a gente conversou foi sobre isso. Eu agradeci por ela estar nos presenteando com essa turnê, por estar se dedicando tanto. Ela está se entregando mil por cento, estudando, se preparando, figurinos que ela está trazendo de volta, são músicas, coreografias, performances, até trejeitos, dos DVDs passados. Tem se dedicado muito. Eu pude agradecer ela por isso, realmente é um presente para todos nós, e está sendo muito incrível, muito especial viver tudo isso, muito emocionada de ver. Eu que sou fã desde os 10 anos de idade, há 20 anos acompanhando e grata por tudo isso”, contou em entrevista exclusiva ao ContilNet.

Jessika ainda contou que o momento mais marcante da gravação do DVD foram as regravações da cantora na extinta Banda Calypso onde foi vocalista.

“A acrobacia da música “Não não”, e as músicas “Fala pra mim” e “Sonho bonito”. Foram os momentos mais emocionantes e especiais pra mim. Chorei muito. Porque são músicas que marcaram a minha vida, a minha adolescência”, revelou a acreana.

Jéssika desembarcou no Pará no dia 21 e retornou no dia 28. Veja vídeos cedidos para coluna Douglas Richer: