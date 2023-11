FADE promove natação e xadrez do Open Escolar no Juruá com sucesso

O Open do Desporto Escolar começou na sexta, 24, etapa do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, com as disputas da natação. 36 nadadores de sete municípios participaram das provas e os resultados foram surpreendentes para o momento da temporada.

“A evolução dos atletas com a sequência das competições é visível. A federação vai seguir investindo na natação do Vale do Juruá”, comentou o presidente da FADE, João Renato Jácome.

Xadrez fechado

As disputas do xadrez foram fechadas nesse sábado, 25, com 33 jogadores. “Essas competições promovidas com êxito aumentam a responsabilidade da federação para a temporada de 2024. Vamos fechar o nosso calendário em 23 e as nossas competições do próximo serão iniciadas em janeiro”, afirmou o presidente.

Três modalidades

Futsal, vôlei de praia e handebol fecham as disputas do Open do Vale do Juruá em Cruzeiro do Sul neste domingo, 26. Mais de 100 atletas estão em quadra nas competições.