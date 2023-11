Giovani Scarpino pede demissão do comando do Rio Branco

Depois de quatro dias de treinamentos, Giovani Scarpino resolveu deixar o comando do Rio Branco. O técnico pediu demissão do Estrelão na manhã desta quinta,9, em Atibaia, São Paulo, onde o elenco faz a preparação para a disputa da Copa São Paulo de 2024.

“Gostaria de agradecer a diretoria do Rio Branco pelo convite e o apoio durante estes dias. Penso em futuros projetos e por isso não cabe seguir com o andamento dos trabalhos”, disse Geovani Scarpino em sua rede social.

Qualidade do elenco

Nos bastidores comenta-se a respeito da qualidade do elenco montado visando a Copa São Paulo. Ivan Mazzuia, primeiro treinador contratado, deixou o Estrelão e agora Giovani Scarpino não segue e o motivo seria o nível dos atletas.

Vai reunir

O presidente do Rio Branco, Valdemar Neto, deve se reunir com a diretoria do clube para definir quem será o novo treinador para a disputa da Copinha.