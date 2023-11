Gladson vai a Manaus para o 26º Fórum do Consórcio da Amazônia Legal

O governador Gladson Cameli (Progressistas) participa na próxima quinta-feira (8) até o dia 10 de novembro do 26º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, que ocorrerá em Manaus (AM). Estarão presentes também os governadores do Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins.

O evento é promovido pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da Amazônia Legal, que detém personalidade jurídica desde 2019. Trata-se de uma iniciativa conjunta dos governadores dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, visando criar e promover o desenvolvimento sustentável com base em políticas e estratégias comuns.

O Consórcio tem a missão de acelerar o desenvolvimento sustentável da Amazônia Legal de maneira integrada e cooperativa, levando em consideração as oportunidades e desafios regionais. Um dos principais temas a ser discutido pelos governadores será a importância de considerar a subsistência das populações que habitam a região amazônica ao debater questões de preservação. Isso envolve a criação de empregos, acesso à água potável e conectividade à internet.

Outro tópico a ser abordado é o anúncio feito pelo presidente do BNDES, Aluízio Mercadante, sobre a previsão de destinar R$ 100 bilhões para financiar ações na região que estejam alinhadas com a sustentabilidade e projetos ambientais. De acordo com Amarísio Freitas, secretário da fazenda do Acre, o fórum não deve aprofundar as discussões relacionadas à Reforma Tributária, que será votada no Senado na véspera da reunião, ou seja, na terça-feira, dia 07.

A programação do evento será iniciada com a reunião do Fórum de Institutos de Terra da Amazônia Legal, seguida pela reunião de governadores.

Com colaboração do jornal A Tribuna