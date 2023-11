Governo abre licitações para obras em Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Jordão

O governo do Acre deu mais um passo para melhorar a infraestrutura do interior do estado. A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) iniciou nesta terça-feira, 7, e quarta, 8, o processo de abertura de licitações para contratação de empresas de engenharia para a execução de obras nos municípios de Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Jordão.

Em Cruzeiro do Sul será realizado a construção do muro de contenção no terreno do prédio da Rádio Aldeia de Comunicação, em Porto Walter será executado os serviços remanescentes da obra de infraestrutura, de urbanização e saneamento básico do município, e em Jordão será implantada a nova Unidade de Capacitação e Adutora de Água Bruta.

“Nos próximos dias, serão concluídas as etapas de análise para que possamos, o mais rápido possível, iniciar a execução dessas obras, para que a sociedade possa usufruir de todos os benefícios”, explica o coordenador do Núcleo da Seop no Juruá, Valdecir Simão.

Licitações em Cruzeiro do Sul

Atendendo a um pedido do governador Gladson Cameli, desde agosto de 2023, os processos licitatórios relacionados ao Juruá têm acontecido em Cruzeiro do Sul. Isso fomenta a economia local, gerando emprego, e ainda facilita no certame, visto que as empresas não precisaram mais se deslocar até a capital Rio Branco para concorrer ao processo.

“Foi uma determinação do governador e do secretário Ítalo Lopes que todas as licitações abertas para o Juruá, sejam feitas aqui em Cruzeiro do Sul. E agora temos essas três licitações abertas”, destaca o engenheiro civil da Seop, Estênio França.

De acordo com o titular da pasta, Ítalo Lopes, desde a licitação da Expoacre Juruá, o governo já licitou mais de R$ 15 milhões em obras apenas para a regional do Juruá. “Todas essas licitações aconteceram em Cruzeiro do Sul e esse é um olhar regionalizado do estado, buscando aproximar a contratação, para que de fato possa executar e trazer esses benefícios para à população”, disse.