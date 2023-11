Governo leva ao Alto Acre atendimento especializado em neuropediatria na 11ª edição do Saúde Itinerante

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), realizou nos dias 24 e 25 de novembro, no Hospital Regional do Alto Acre, a 11ª Edição do programa Saúde Itinerante Especializado Multidisciplinar em Neuropediatria. Com apoio das secretarias municipais de saúde de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, foram realizados 227 atendimentos.

O objetivo do programa é diminuir a fila de espera no Sistema de Regulação Estadual com interface municipal para investigar transtornos globais do desenvolvimento. Maria Marli foi uma das mães que levou o filho para consulta e agradeceu a iniciativa que inverte a lógica de acesso à saúde levando os serviços para mais perto do cidadão.

“Eu acredito que [o programa] está beneficiando bastante pessoas que na verdade não têm condições de estarem aqui, porque muitas famílias não conseguem se deslocar para Rio Branco, porque é mais longe. Então, aqui para a gente fica bem mais perto, bem mais acessível. Só tenho a agradecer”, relata Marli.

Entre os atendimentos ofertados, estão: consultas especializadas em neuropediatria e pediatria (62); terapias: fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição e psicologia (22); atendimento de enfermagem (62); atendimento da regulação ambulatorial (62); emissão da carteira estadual da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA (14), além de cinco capacitações para que servidores das cidades atendidas possam iniciar os pedidos da carteira em seus municípios.

Além dos atendimentos relatados, foram emitidos 26 laudos para fechamento de diagnóstico do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

“A Sesacre, preocupada com esse atendimento, está levando os serviços próximo às pessoas que necessitam, pois sabemos da dificuldade que é esse deslocamento até a capital. Então, o benefício é muito grande pra essas mães, pois a gente se preocupou com esse atendimento, proporcionando uma melhor qualidade de vida para essas crianças. Também conseguimos concluir o cronograma com garantia de um atendimento e dois retornos”, destaca Rosemary Vânia Fernandes Ruiz, Chefe da Divisão de Saúde Itinerante Especializada da Sesacre.

A próxima edição do Saúde Itinerante será realizada nos dias 1º e 2 de dezembro, com foco em atendimentos de neuropediatria, em Feijó, contemplando também os cidadãos de Tarauacá.

Com informações da Agência de Notícias do Acre