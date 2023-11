Grávida e mãe morrem em grave acidente; bebê não resiste

Uma grávida, de 9 meses, e a mãe dela morreram em um grave acidente, na tarde de terça-feira (7), na BR-070, próximo ao assentamento Paiol, em Cáceres (240 km de Cuiabá). O bebê também não resistiu e morreu em uma unidade de saúde.

Ivoneide Vieira Magalhães Palermo, de 49 anos, e Karoline Vieira Palermo, de 26 anos, estavam em um veículo Chevrolet Onix. O pai da criança, que não teve o nome revelado, está internado no Hospital Regional de Cáceres.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o Onix trafegava sentido Cuiabá / Cáceres. Os agentes informaram que estava garoando no momento do acidente e eles acreditam que o condutor do Onix entrou na curva, possivelmente em alta velocidade. O veículo teria invadido a pista contrária e batido de frente com o T-Cross.

Com o impacto da batida, o Onix partiu ao meio sendo arremessado parte do veículo para fora da pista com Ivoneide que morreu ainda no local.

Já Karoline chegou a ser socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Ela não resistiu aos resistiu aos ferimentos e morreu no hospital, na manhã desta quarta-feira (8). O bebê também não resistiu.

A Polícia Rodoviária Federal não informou sobre os passageiros do VW T-Cross.

Prefeitura decreta luto

Nesta quarta, a Prefeitura de Glória d’Oeste (300 km de Cuiabá) decretou luto de três dias pela morte delas.