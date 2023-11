GTA 6 será anunciado ainda essa semana e Rockstar confirma trailer em breve

Em setembro de 2022 houve um grande vazamento de vídeos de gameplay do jogo que levaram a Rockstar Games a emitir um comunicado reconhecendo o ocorrido, porém, sem partilhar novas informações sobre o título. Agora, tendo o aniversário de 25 anos da Rockstar em vista, o perfil oficial da empresa no X, antigo Twitter, confirmou mais novidades do próximo GTA em dezembro, com o primeiro trailer do jogo.

In 1998, Rockstar Games was founded on the idea that video games could come to be as essential to culture as any other form of entertainment, and we hope that we have created games you love in our efforts to be part of that evolution.

