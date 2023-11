Homem é espancado e leva tiro na mão por conta de roubos em bairro de Rio Branco; assista

Um vídeo que circula nos grupos de WhatsApp mostra um homem recebendo ripadas e levando um tiro na mão na região de mata do bairro Recanto dos Buritis, no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC). O caso está sendo investigado pelo sistema de segurança pública do Acre.

As agressões e o tiro foram uma pena dada pelo “Tribunal do Crime” por uma série de furtos e roubos que vinham ocorrendo na região, denunciada pelos moradores à facção dominante na área. O homem do vídeo que seria o responsável pelos assaltos acabou sendo submetido a 13 golpes de ripa nas costas e depois teve sua mão perfurada com um disparo de arma de fogo.

Veja o vídeo