Horóscopo: veja o que esperar para o seu signo nesta terça, 28

Depois de chegar ao seu ápice, a Lua Cheia avança pelo signo de Gêmeos, onde engatará, nesta terça-feira, dia 28, uma bela harmonia com Vênus, planeta patrono dos relacionamentos. Dessa maneira, o céu reforça a importância das boas conversas, das parcerias e dos acordos entre as pessoas.

Pois, afinal, é sempre melhor encontrar companhia para dividir dores e alegrias do que tentar resolver tudo sozinho. Essa, aliás, é uma excelente reflexão para o atual contexto astrológico, que ainda conta com o Sol sagitariano de mãos dadas com Marte e em tensão com Saturno, em Peixes. Sob esse contexto, nunca foi tão necessário saber ouvir e observar.

Já parou para pensar como a tendência imediata na maior parte das pessoas, muitas vezes, acaba sendo a de defender apenas o seu ponto de vista? Sem olhar para o outro, dificilmente faz-se boas escolhas. Mas como exercer essa habilidade, sendo que nem sempre conseguimos ouvir ou temos acesso a outras pessoas envolvidas em uma mesma situação?

Pois é exatamente esse o grande tema da passagem de Saturno pelo signo de Peixes, que começou neste ano e terá sequência até 2026. Nas águas piscianas, o planeta regente da estrutura passa a influenciar os temas coletivos e também a percepção sutil. Por isso, vale lançar mão do caráter transformador de Saturno para fazer um esforço – algo saturnino por excelência – para contemplar a suscetibilidade alheia.

Então, na dúvida, fica a regra de ouro: pergunte! Sim, porque perguntar não custa nada e pode poupar muita coisa depois. E é assim que o trânsito lunar pelos ares comunicacionais do signo de Gêmeos flerta com o Vênus libriano. É para gerar oportunidade de diálogo e conversas francas, menos individuais e mais baseadas na parceria e na ação conjunta.

Está na dúvida se deve ou não fazer alguma coisa? Bem, então fale com os envolvidos e sonde as possibilidades. Ninguém erra por favorecer o bem-estar alheio!