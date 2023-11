Independência goleia Xapuriense e avança no Campeonato Estadual

O Independência goleou o Grêmio Xapuriense por 11 a 1 na tarde desta quarta, 15, no Florestão, e garantiu uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-13. Nas outras partidas da última rodada da fase de classificação os resultados foram: Paulão 5 x 0 Acre Esportes, São Francisco (6) 3 x 3 (5) Recriança e AFEX 6 x 0 Rei Artur.

Sorteio para definir

O departamento técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFEAC) realiza nesta quinta, 16, às 15 horas, na sede da entidade, o sorteio para definir os jogos da fase de oitavas de final. As partidas serão disputadas na segunda, 20, e na terça, 21.