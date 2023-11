Iphan decide recuperar imóveis no entorno da casa Chico Mendes, em Xapuri

Em visita ao município de Xapuri, para prestigiar a reinauguração da Casa de Chico Mendes, que aconteceu na manhã desta sexta-feira (10), o presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), Leandro Grass, revelou que imóveis no entorno da Casa de Chico Mendes também serão recuperados.

O projeto será realizado em parceria com a Universidade Federal do Acre (Ufac), que fará o mapeamento das casas pertencentes a famílias em vulnerabilidade social.

“É um projeto do Iphan, que é a nossa chegada na política de patrimônio como ferramenta de cidadania. Pessoas aqui nessa região, que ganham até três salários mínimos, poderão ser beneficiadas com esse projeto”, conta.

Leandro explicou que o mapeamento será feito por professores e estudantes da universidade. “Não adianta recuperarmos essa casa e ao redor ter uma degradação. A ideia é que estudantes e professores de engenharia façam o mapeamento dos danos”.

De acordo com o presidente do Iphan, serão feitos reparos de pintura, concerto de telhados, dentre outros, conta Leandro.

“Temos também outros projetos ligados ao patrimônio imaterial, como os processos de registro das comunidades do ayahuasca, os trabalhos com os geoglifos, e a política da recuperação da diversidade linguística dos povos amazônicos”, destacou.