Jovem de 18 anos nega affair com Marrone após flagra: “Mal entendido”

Após ser vista de mãos dadas com Marrone, nos bastidores de show em Caldas Novas (GO), Wanessa de Fátima se manifestou sobre um possível affair. 40 anos mais jovem que o cantor, ela negou o relacionamento e disse que conheceu o artista no dia do evento.

“Não temos nada. O conheci no dia do evento, poucos minutos antes da foto que tiraram. Foi um mal entendido. Me deixem em paz, por favor. Parem de ficar dando seguimento à essa história”, declarou a jovem, após ser questionada pelo Extra sobre o assunto. O cantor namorava, até junho, a assessora Anna Paula Farfalla. O ex-casal costumava trocar declarações nas redes sociais e foi ela quem incentivou o sertanejo a fazer uma série de cirurgias estéticas. CLIQUE AQUI para ver as fotos.