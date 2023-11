Leilão da Receita tem relógio de R$ 1 milhão, diamantes e celulares

Há também itens mais baratos. Com preço de mercado de até R$ 3,8 mil, o Iphone XII, da Apple, vai a leilão por R$ 1 mil. Há pelo menos 50 celulares à venda no leilão de fim de ano.

Para os músicos, os preços de guitarras também estão abaixo do mercado. Uma Gibson Les Paul Classic, que chega a custar mais de R$ 20 mil no Brasil, tem a primeira pedida de R$ 4,5 mil. Uma Fender Stratocaster American Standard, que costuma ter valor de mercado de pelo menos R$ 8 mil, começará o leilão valendo R$ 4 mil.

O edital e a lista de itens podem ser acessados nesta página da Receita Federal. Para participar, é necessário acessar o portal eCAC, do governo federal. O número do edital é 0817600/04/2023. Parte dos lotes do leilão não poderá ser arrematada por pessoas físicas e o edital proíbe a comercialização dos itens eventualmente adquiridos.