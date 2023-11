Lollapalooza 2024: veja line-up e como comprar ingressos

O Lollapalooza divulgou o line-up do festival para 2024 nesta terça-feira (7) e, com o anúncio da programação, as buscas na Internet pelos ingressos já dispararam. Entre as principais atrações do festival, estão Blink-182, SZA, Paramore, Sam Smith e Titãs. A venda geral começou no dia 3 de outubro no site Ticketmaster, mas, até agora, só estão disponíveis ingressos nas categorias Lolla Pass, Lolla Pass Comfort e Lolla Lounge Pass — um passaporte que vale para os três dias de evento, que será nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024.

A diferença entre os três tipos de entrada estão nos benefícios. O Lolla Pass é a categoria básica, para quem quer assistir aos shows da pista; já o Lolla Comfort Pass oferece uma área exclusiva com vista privilegiada, banheiros privativos e outros benefícios; por fim, o Lolla Lounge Pass dá acesso à área open bar e open food do evento. Os preços dos ingressos partem de R$ 1.125 (meia-entrada), na categoria Lolla Pass, e vão até R$ 5.100 (inteira) para o Lolla Lounge Pass. A seguir, veja mais informações sobre o festival e saiba como comprar ingresso para o Lollapalooza no Ticketmaster.

Line-up do Lollapalooza Brasil 2024

O Lollapalooza Brasil 2024 acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março de 2024 no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). O line-up do evento foi divulgado no dia 7 de outubro e tem como principais destaques atrações nacionais e internacionais como SZA, Blink-182, Sam Smith, Arcade Fire, Limp Biznit e Titãs. Também estarão presentes bandas estrangeiras como The Offspring, Tirty Seconds to Mars, e cantores nacionais como Gilberto Gil e Céu.

Ingressos Lollapalooza Brasil 2024: tipos de entradas e informações

Os ingressos do Lollapalooza Brasil 2024 liberados para venda até agora são Lolla Pass, Lolla Comfort Pass e Lolla Lounge Pass, nas categorias inteira, meia-entrada e entrada social. A meia-entrada é válida para idosos, aposentados, estudantes, jovens entre 15 e 29 anos oriundos de famílias de baixa renda, pessoas com deficiência e profissionais de escolas públicas do estado e do município de São Paulo. Já a entrada social pode ser adquirida por qualquer pessoa, e oferece desconto de 45% de desconto sobre o valor da inteira mediante uma doação de R$ 40 para um programa de caridade.

Quando forem divulgadas as atrações em cada dia de festival, também será liberado o Lolla Day, modalidade de ingresso para um dia de evento. ​Vale lembrar que os ingressos comprados online contam com uma taxa de 20% sobre o valor total. Quem quiser economizar, deve adquirir a entrada na Bilheteria Tokio Marine Hall, que fica em São Paulo.

A seguir, confira os valores de cada tipo de ingresso liberados até agora para o Lollapalooza Brasil 2024.

Valores dos ingressos do Lollapalooza Brasil 2024

Lolla Pass

Inteira: R$ 2.250

Meia-entrada: R$ 1.125

Entrada Social: R$ 1.237,50 + R$ 40 (Doação)

Lolla Lounge Pass

Inteira: R$ 5.100 (Ingresso R$ 2.250 + Adicional Lounge Pass R$ 2.850)

Meia-entrada: R$ 3.975 (Ingresso R$ 1.125 + Adicional Lounge Pass R$ 2.850)

Entrada Social: R$ 4.087,50 (Ingresso R$ 1.237,50 + Adicional Lounge Pass R$ 2.850)

Lolla Comfort Pass

Inteira: R$ 4.000

Meia-entrada: R$ 2.000

Entrada Social: R$ 2.200 + R$ 40 (Doação)

Ingresso Lollapalooza 2024: benefícios para clientes Bradesco

O Lollapalooza oferece benefícios para clientes do banco Bradesco. Usuários de cartões de crédito Bradesco, Next, Bradescard e Digio têm desconto de 15% sobre o valor do ingresso e podem parcelar a compra em até cinco vezes sem juros. As vantagens são válidas para compras feitas até o dia 31/12/2023.

Ingresso Lollapalooza 2024: como comprar no site Ticketmaster

Passo 1. Abra o site do Lollapalooza Brasil 2024 (www.lollapaloozabr.com/) e clique no botão “Garanta Aqui seu Lolla Pass”;

Passo 2. Na página seguinte, clique em “Garanta seu lugar” para prosseguir;

Passo 3. Nesta etapa, você será direcionado para o site do Ticketmaster, em que as vendas são feitas. Na página, clique em “Ingressos” na aba “Venda Geral Clientes Bradesco” caso esse seja o seu banco. Senão, opte pela aba “Venda Geral – Demais Clientes”;