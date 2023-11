Luiza Brunet tem dívida milionária exposta e dispara: “Me levantei”

Luiza Brunet soltou o verbo ao se manifestar após ter uma dívida milionária exposta na web. O sigilo financeiro chegou a ser quebrado, por dever R$ 646 mil no cartão de crédito do banco Bradesco. “De uma forma ilegal, o que a instituição financeira fez foi mostrar que sou uma pessoa comum. Que tenho momentos bons e outros não tão bons”, disse numa sequência de vídeos em suas redes sociais.

“Não vou falar aqui do absurdo que é o Banco Bradesco descumprir o direito que todos os correntistas têm ao sigilo bancário. Quero falar sobre resiliência. Porque, mesmo em momentos difíceis, me levantei e segui meu propósito de vida”, continuou.

Brunet prosseguiu com o relato lembrando que é generosa e nem sempre pensa em si mesma: “Segui ajudando as pessoas como posso, sem me importar com os meus problemas. Quero falar sobre os juros imorais que são cobrados diariamente de milhões de cidadãos”.

Luiza foi categórica em comparar seu problema com quem não tem a mesma condição financeira. “Alguns, infelizmente, não têm a oportunidade que tive de discutir e pagar o valor correto. Essa situação pela qual milhões passam diariamente, destrói famílias, acaba com vidas, fecha empresas, extermina sonhos. Muitas pessoas não sabem, mas há hoje leis que protegem elas desses abusos diários”, ressaltou.

E completou: “Aquelas que se encontram na situação que eu vivi, mas que não têm o auxílio de advogado, precisam procurar as defensorias públicas, a Ordem dos Advogados do Brasil, para que tenham a possibilidade de, como eu, resolverem a situação dentro do que a lei manda”.

De acordo com o colunista Ancelmo Gois, do jornal O Globo, Luiza Brunet fez um acordo para encerrar a cobrança do Bradesco. O processo tramita na Justiça do Rio de Janeiro desde junho, porém a empresária realizou o pagamento da pendência depois de negociar um desconto.

A ativista participa de eventos em defesa das mulheres em vários lugares do Brasil e do mundo, como Europa, Ásia e Estados Unidos. Para a empresária, as mulheres devem ter em mente como recuperar o estímulo sexual a fim de manter a atividade como qualquer outra @daniloborgesfoto/@luizabrunet/Instagram/Reprodução

“Não tenho vergonha de nada, pois não devo nada ao Bradesco, paguei minha dívida há mais de quatro meses e sigo minha vida sem prejudicar ninguém. Aqueles que buscaram essa história, para tentar atingir minha imagem é que têm que se envergonhar do que fizeram”, finalizou.