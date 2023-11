Mais de 300 vagas temporárias serão abertas no Acre para o Natal e fim de ano; veja áreas

Um levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), publicado nesta semana, estima que 324 vagas temporárias de trabalho serão abertas no mês de dezembro.

As contratações serão feitas para suprir as demandas do fim de ano, período em que o mercado fica aquecido por conta das festas de natal e revéillon.

De acordo com o CNC, áreas como maior abertura de vagas será os supermercados, de vestuário, acessórios e calçados.

Além disso, os setores de utilidades domésticas e eletrônicos também devem abrir vagas extras.

Acre é estado que mais reduziu taxa de desemprego no último trimestre

A taxa de desemprego caiu em três dos 27 estados brasileiros no terceiro trimestre de 2023. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), divulgada nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O Acre é uma das únicas unidades federativas nas quais o número teve redução, a taxa de desocupação foi de 9,3% para 6,2%. O estado teve a maior queda, comparada com os demais estados, com uma baixa de 3,1%.

Em seguida está Maranhão, onde a taxa de desemprego foi de 8,8% para 6,7%, uma redução de 2,1%. São Paulo foi o terceiro estado que registrou queda, saindo de 7,8% para 7,1%.

Roraima foi o único estado que registrou alta no número de desocupações, indo de 5,1% para 7,6%, um aumento de 2,5%.

Com relação ao cenário nacional, o Brasil registrou o patamar mais baixo registrado desde 2015, com taxa de desemprego em 7,7% neste terceiro trimestre de 2023.

No comparativo entre as unidades da federação, Bahia, com 13,3%, Pernambuco, com 13,2% e Amapá, 12,6% tiveram a maior taxa de desocupação do trimestre, ficando acima da média nacional.