Marido mata a esposa e abandona filho de cinco meses na rua em Goiás

Um homem, de 24 anos, matou a esposa, de 30, na frente do filho de 5 meses de idade durante uma briga, na madrugada deste sábado (4/11), em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana. Após o crime, ele abandonou a criança na rua, ao lado do corpo da mãe. O pai fugiu com um comparsa que testemunhou o ato e teria encoberto a situação, no entanto, a dupla foi presa horas depois.

O caso aconteceu no Jardim Itapuã. À polícia, o homem contou que o casal estava em um forró, quando brigaram por ciúmes. O suspeito confessou que houve uma escalada da briga no trajeto de retorno para a casa onde viviam. O homem e a mulher estavam acompanhados do bebê, de cinco meses, que estavam dentro do carrinho.

Tiro acidental

Ainda a polícia, o homem relatou que estava com uma .40 na cintura quando a mulher teria tentado pegar a arma. “Ela tentou tomar a pistola de mim até que eu fiquei com a pistola na mão. Foi quando rolou os disparos. Foram dois. A pistola é automática (sic)”, disse ao confessar o crime aos policiais.

Segundo a corporação, o suspeito argumento que até tentou ligar para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas percebeu que a companheira já não apresentava sinais vitais e abandonou o corpo e o próprio filho no local. “Ela estava gelada”, relata. O crime ocorreu aproximadamente às 4h30 da manhã. O suspeito já teria passagens pela polícia por roubo, furto e lesão corporal.

O suspeito recebeu ajuda de um amigo. O suposto comparsa, 18 anos, tentou esconder a si mesmo e a arma utilizada no crime em casa. Porém, as forças policiais conseguiram encontrá-los. O jovem também foi preso pela PM considerado coautor do homicídio, acusado em ter tentado encobrir o suspeito.