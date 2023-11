Melhor celular de até R$ 2.000: veja 9 opções para comprar em 2023

Ainda assim, o celular de 2023 apresenta alguns recursos bastante interessantes vistos em aparelhos mais caros, como a estabilidade óptica da câmera principal, de 64 MP, e os 6.000 mAh de bateria, com carregamento rápido de 33 W. O Motorola é vendido no site Girafa por R$ 1.278.

Lançado em janeiro de 2023, o Moto G73 tem uma ficha técnica bastante satisfatória. Graças aos 128 GB de armazenamento interno, 8 GB de memória RAM e o processador Dimensity 930 de oito núcleos com velocidade de 2,2 GHz, é pouco provável que o aparelho apresente qualquer lentidão. O conjunto de câmeras também é poderoso, e conta com um sensor principal de 50 MP com foco automático e lentes secundárias híbridas, que permitem fotos com um ângulo maior de captura ( ultra-wide ) ou com o popular efeito bokeh , de desfoque do fundo (profundidade).

A tela de LCD, tal qual outros modelos desta lista, exibe imagens a 120 Hz. Elas devem se mostrar um pouco “lavadas” pelo tipo de tela do modelo. O celular conta com carregamento rápido e a bateria de 5.000 mAh, que ajuda o aparelho a chegar ao final do dia sem recargas extras. O celular também tem conexão 5G. O Motorola é encontrado no Mercado Livre por valores a partir dos R$ 1.169.