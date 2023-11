Morre idosa de 88 anos estuprada por homem que invadiu sua casa

A idosa de 88 anos que foi espancada e estuprada por um homem de 44 em Rio Claro, no interior de São Paulo, morreu no último sábado (4/11) em decorrência dos ferimentos. Ela foi enterrada no domingo (5/11), no Cemitério São João Batista de Rio Claro.

O crime ocorreu no último dia 30. A idosa foi socorrida para uma unidade de pronto atendimento do município.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito invadiu a casa por volta de 11h30, pulando o muro. Quando o homem foi embora, a idosa ligou para a filha, que chamou o resgate e a polícia.