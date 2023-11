Mourinho rejeitaria propostas da Arábia Saudita para treinar o Brasil

Em meio a rumores de uma possível renovação de Carlo Ancelotti com Real Madrid, surge a notícia que José Mourinho estaria interessado no cargo de treinador da Seleção Brasileira. O contrato do português com a Roma acaba no final desta temporada, em junho, no mesmo período em que o italiano assumiria o comando da Canarinho.

De acordo o jornal britânico The Mirror, José Mourinho estaria pronto para recusar as ofertas milionárias dos clubes da Arábia Saudita para assumir o cargo de técnico do Brasil.

A postagem ainda afirma que o treinador sente ser pouco provável que consiga outro emprego em um clube europeu que esteja no topo e vê o trabalho em seleções como seus próximo passo lógico.

Pela Roma, José Mourinho conquistou a Conference League na temporada 2021/22. Na carreira, Mourinho treinou clubes como Chelsea, Real Madrid, Inter de Milão e Manchester United.

Com uma carreira de sucesso, Mourinho conquistou 26 títulos na carreira. Dentre os mais relevantes estão duas Champions League (2003/04 e 2009/10), um Campeonato Espanhol (2011/12), três Ingleses (2004/05, 2005/06 e 2014/15) e dois Italianos (2008/09 e 2009/10) e uma Liga Europa (2016/17).