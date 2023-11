Muita comédia, samba raiz, bailinho RBD e mais: veja o que fazer durante o feriadão em Rio Branco

Mal acabou o fim de semana e já temos um feriadão daqueles! Com dois feriados nacionais e um ponto facultativo, os bares, baladas e casas de festa da cidade prometem entregar muito entretenimento e diversão, com baladinhas, bailes temáticas, bares com aquela cerveja gelada e uma boa música ao vivo para descansar e aproveitar aquele que será o último feriadão do ano de 2023.

Dos eventos que se destacam nessa leva, temos as programações musicais no Sesc com os “Sons do Aquiri”, o Stand-Up Comedy “Caça Risadas” na Confraria, festas temáticas para todos os públicos na Studio Beer, entre outros eventos que fazem a gente nem pensar em querer em ficar em casa!

O ContilNet preparou uma seleção de eventos que atendem a diversos gostos, garantindo que todos possam desfrutar de um fim de semana repleto de diversão e entretenimento em Rio Branco. Portanto, não importa qual seja sua preferência, a cidade oferece opções emocionantes para todos os que desejam aproveitar o melhor que o fim de semana tem a oferecer.

Na quinta (16), tem Stand-Up Comedy do Caça Risadas e convidados. Ingresso por R$10. Garanta o seu antecipado pelo número (68) 99918-0386 ou na DM do @cacarisadas.

Programações culturais no festival “Sons do Aquiri” no Sesc, nos dias 14, 15, 16 e 18 de novembro.

Véspera de feriado, e nada mais justo que homenagear o fenômeno RBD na Moon Club. Terça (14), a partir das 23h.

Especial de Taylor Swift temático de Halloween no Studio Beer! Use sua era favorita como inspiração para a fantasia, coloque sua pulseira da amizade e vamos fazer muito bad blood. Terça (14), às 22h, no Studio Beer. Ingressos: R$20,00 – PRÉ VENDA (50 unidades) e R$25,00 – INGRESSOS ANTECIPADOS (100 unidades).

O Happy Hour – Quinta Autoral está de volta com a presença especial da banda Excomungado! Será uma noite de sonoridades únicas e canções autorais incríveis. A entrada custa apenas R$10,00, e você terá a oportunidade de apreciar a atmosfera descontraída e aconchegante do Studio Beer. Na quinta-feira (16), a partir das 17h.

Na sexta (17), com a intenção de caminhar entre gregos e troianos, a banda Versality Voltage traz ao Studio Beer o evento Heaven & Hell. Este contará com dois blocos, sendo o primeiro com bandas como Foo fighters, Beatles, Nirvana, Pearl Jam, The Strokes; e o segundo com Metallica, Pantera, Sepultura, Slipknot, Black Sabbath e muito mais. Ingressos antecipados: R$15,00; Ingressos na entrada: R$20,00.

Agenda musical da A Confraria durante o feriadão:

Terça-feira, véspera de feriado, é o dia ideal para curtir um pagode de qualidade no Coé Lounge. Chame os amigos, venha se divertir conosco, apreciar uma cerveja geladinha e ouvir boa música ao vivo.

Véspera de feriado, avisa pra turma que o ponto de encontro é o Select Gastrobar. Chopp em dobro e hambúrguer por R$9,99.

Promoções e muita música na “Véspera de Feriado É na Music”. Especial que acontece no Bar’to Gastrobar.

Programação de sertanejo no Quintal dos Brothers, na terça-feira (14), a partir das 20h.

