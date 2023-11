Na Ponta da Língua: Acre nunca recebeu tantas visitas ministeriais quanto no governo Lula

Mesmo sendo um dos estados brasileiros com o maior recorde de votação proporcional ao ex-presidente Bolsonaro, a equipe de governo do presidente Lula não virou as costas para o Acre. Só em 11 meses, o estado nunca recebeu tanta visita de ministros de Estado. Nem mesmo durante a era bolsonarista. Neste final de semana, o 7º ministro de Lula chega ao Acre para anunciar avanços importantes para o estado. Há a expectativa ainda de que o próprio presidente venha ao Acre ainda em 2023. O estado foi um dos poucos que não recebeu a visita de Lula.

Calamidade pública

A primeira visita ministerial foi dupla, em março, durante as enchentes que atingiram o Acre. De cara, os ministros Waldez Goes, do Desenvolvimento Regional, e Marina Silva, Meio Ambiente, desembarcaram no Acre e foram recebidos pelo governador Gladson Cameli, senadores e deputados federais. Na época, a pedido de Lula, os ministros anunciaram quase R$ 2 milhões que foram destinados ao governo do Estado para a ajuda humanitária.

Em Brasiléia

Menos de dois meses depois foi a vez do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, cumprir agenda no Acre. O ministro desembarcou em Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, para inaugurar e apresentar o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (Pronasci 2), com a entrega de viaturas e equipamentos destinados a fortalecer as ações da Segurança Pública no estado. Na época, Dino anunciou a liberação de R$ 91 milhões para a segurança pública do Acre.

Dose dupla

Mais uma vez, um mês depois, o Acre recebeu a visita dupla de ministros. Em junho, foi a vez de Marcio Macedo, ministro da Secretaria da Presidência e Waldez Goes, que retornou ao estado pela segunda vez como ministro, participaram da Plenária Estadual do PPA Participativo 2024/2027. O evento também contou com a participação do governador Gladson Cameli.

Yawanawás

Em agosto, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara chegou ao Acre para participar da cerimônia do Festival Mariri, que proporciona uma imersão na cultura, arte e espiritualidade do povo Yawanawá, conhecidos pelo xamanismo, que envolvem cerimônias de cura pelo consumo de ayahuasca.

Ifac e obras paralisadas

Já em outubro, foi a vez do ministro da Educação, Camilo Santana, de visitar o Acre e fazer anúncios importantes. Na inauguração do prédio da reitoria do Ifac em Rio Branco, Camilo anunciou que 27 obras paralisadas serão retomadas, o que representa um investimento de quase R$ 40 milhões. Além disso, o ministro também revelou a construção de novos campus do Ifac em municípios do Acre.

Mais uma visita dupla

Novembro foi marcado por receber as ministras Marina Silva e Sônia Guajajara mais uma vez no Acre. As duas desembarcar em Mâncio Lima, para lançar na Terra Indígena Puyanawa, um projeto com recursos do BNDES, oriundos do Fundo Amazônia, em parceria com a Organização dos Povos Indígenas do Rio Juruá (Opirj). Os valores investidos ultrapassaram os R$ 35 milhões e foram aplicados para ajudar comunidades indígenas e extrativistas do Juruá.