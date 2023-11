Nadador acreano conquista dois ouros no Campeonato Centro-Oeste

Luiz Antônio Jerônimo,12, começou o Campeonato Centro-Oeste de Natação nesta sexta, 17, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, honrando todas as expectativas. O garoto acreano conquistou as medalhas de ouro nos 50 metros livres e nos 100 metros peito.

“Os resultados do primeiro dia foram excelentes. O Luiz é um garoto que treina forte e concentrado e fez por merecer as medalhas”, comentou o presidente da Federação Acreana de Esportes Aquáticos (FAEA), professor Ricardo Sampaio.

1º e 2º no Brasil

Com as marcas em Campo Grande, Luiz Antônio é o 1º do Brasil nos 100 metros e o 2º nos 50 livres. “O tempo de 1´15´´37 é recorde estadual nos 100 peito. O tempo dos 50 livres 26´´96 também é recorde estadual”, afirmou Ricardo Sampaio.

Mais duas provas

Luiz Antônio volta à piscina do Rádio Clube neste sábado, 18, a partir das 7 horas (horário do Acre), para competir nas provas dos 100 metros livres e dos 200 metros medley.