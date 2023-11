Nível do Rio Iaco atinge 1,54 metros, bem menor do que o registrado em 2022

Dados extraídos do boletim informativo da Defesa Civil Municipal indicam que o nível das águas do Rio Iaco, em Sena Madureira, atingiu 1,54 metros na manhã desta quinta-feira (30). Nas últimas 24 horas, houve diminuição de 2 centímetros no volume das águas.

De acordo com levantamento, o nível deste ano é bem inferior do que o verificado no mesmo período do ano passado. Em 2022, por essa mesma época, a régua estava medindo em torno de 8 metros. “Tivemos um verão muito severo em 2023. Para se ter uma ideia, estamos encerrando o mês de novembro e, mesmo assim, as chuvas ainda são poucas em nossa região”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil Municipal.

Apesar do baixo nível, a Saneacre vem conseguindo manter normalmente o abastecimento de água potável em Sena Madureira.