Novembro Azul: Inca alerta que Brasil terá 215 mil novos casos de câncer na próstata até 2025

O Inca (Instituto Nacional do Câncer) prever que até 2025 o Brasil tenha 215 mil novos casos de câncer na próstata e por isso pesquisadores vêm intensificando estudos sobre alternativas menos invasivas na hora de tratar a doença. O câncer de próstata no país está entre os principais da mídia nacional neste mês de novembro, quando o país adotou a cor azul como forma de a população voltar os olhos à saúde masculina, especialmente para a prevenção e tratamento do câncer de próstata.

O câncer de próstata é a segunda neoplasia que mais mata homens no país, segundo o Inca, que estima 71.730 novos casos, por ano, no período de 2023 a 2025, totalizando 215 mil.

Pesquisa publicada pela revista New England Journal of Medicine, concentrou-se em evitar que os resquícios de testosterona deixados pelo tratamento padrão, a terapia de privação androgênica (ADT) — que visa diminuir a produção do hormônio —, alimentem o tumor. No ensaio, um terço do grupo de 1.068 pacientes, de 17 países, foi submetido à ADT e ao medicamento chamado enzalutamida, que bloqueia completamente os efeitos da testosterona.

Os demais foram divididos em dois grupos: um que recebeu somente a droga e outro que fez o tratamento padrão. Ao observar os resultados, os cientistas verificaram que a combinação de terapia de privação androgênica somada ao enzalutamida reduziu o risco de metástase ou morte em 58% em comparação com a ADT sozinha. O remédio isolado também foi eficaz, mostrando uma diminuição de 37% do risco de morte ou da doença se espalhar.