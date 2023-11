O que é mais raro: gravidez de quíntuplos ou ganhar na Mega-Sena?

O caso de Sarah não é o único recente que gerou repercussão nas mídias sociais. Nos últimos anos, Mariana Mazzeli ganhou as redes com os quíntuplos no Espírito Santo, em 2019. E em São Paulo, Yanike Piera, deu à luz cinco bebês no ano passado.

Segundo os médicos, os casos ganham repercussão, justamente, pela raridade. O obstetra Enoch Barreto, coordenador da Maternidade De Vila Nova Cachoeirinha, na capital paulista, tem 20 anos de carreira e fez parto de quíntuplos uma única vez, em 2022, com o caso de Yanike.

A mãe já tinha dois filhos e engravidou uma terceira vez, mas descobriu que eram quíntuplos. No caso dela, também não houve tratamento e a gravidez múltipla foi natural.

“Foi também um caso raro na medicina. A chance disso acontecer é de um caso para 1,7 milhão de gestações. É um número muito baixo”, explica.

O médico explica ainda que não há como prever a chance de uma gestação gemelar. Apesar de ser possível identificar a ovulação da mulher pelo ultrassom transvaginal – um exame que dá a visão detalhada dos órgãos reprodutivos femininos – não há como garantir que a produção de mais de um óvulo seja cíclica. Ou seja, se repete em todos os ciclos e em quais quantidades.