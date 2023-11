A vítima, identificada como Vanderlei, de 36 anos, foi morto a tiros pelo próprio pai, identificado como Deusimar, de 66 anos. O caso aconteceu no bairro de Regi.

Dívida de R$ 5 mil

Segundo informações da Polícia Civil de São Paulo, pai e filho tiveram uma discussão devido a uma dívida entre eles no valor de R$ 5 mil e assim o homem decidiu deixar o local e voltar minutos depois armado. Logo ao chegar no imóvel, matou o filho com cinco disparos.

