Papai Noel chega de moto e abre programação de Natal no Shopping de Rio Branco

Foi dada a largada na programação de Natal no Via Verde Shopping, em Rio Branco. Neste sábado (11), o papai noel invadiu o shopping em uma moto e fez a alegria do público presente.

Além da tão esperada chegada do bom velhinho, a programação de abertura contou com a apresentação de corais do Colégio Adventista de Rio Branco e da banda do Exército Brasileiro, acompanhada dos alunos do ensino Fundamental e Médio do Colégio Militar Tiradentes.

O sargento Carlos Alexandre, professor do Colégio Militar e um dos músicas da banda, disse que os alunos ensaiaram durante todo o ano para realizar apresentações não só no Shopping, mas me vários outros eventos.

“Os ensaios são semanais, dois dias por semana, para ir aperfeiçoando. Nossa apresentação teve 5 músicas, com o foco nas músicas natalinas”, disse.

Veja vídeos e fotos da decoração e da chegada do Papai do Noel:

