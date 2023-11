Pela primeira vez em Cruzeiro do Sul, Caça Risadas apresenta especial de Stand Up Comedy

Pela primeira vez em Cruzeiro do sul, o grupo acreano Caça Risadas realiza Especial de Stand Up Comedy. O evento será realizado no sábado (2), às 19 horas, no Teatro dos Náuas e possui a classificação indicativa de 16 anos.

Formado pelo trio de comediantes Geovany Claegario, Pedro Roi e Rafael Barbosa, o humor do grupo é focado em observações do cotiano e experiências pessoais, sendo todos os textos e piadas autorais.

Além de realizar mais de 120 shows no Acre, o grupo conta com participações em shows nos estados de Rondônia, Rio Grande do Norte, Amazonas e nos maiores comedy clubs de São Paulo.

Geovany Calegario revelou ao ContilNet suas expectativas quanto ao show: “Estamos muito empolgados com esse show, vai ser nossa primeira apresentação em outro município do Acre. É um desejo antigo nosso, mas tínhamos dificuldade de cronograma. Esse ano trabalhamos bastante para focar nesse objetivo e conseguimos parceiros para ajudar a gente. A expectativa é de público alto e um super show com o povo caloroso de Cruzeiro do Sul“, afirma.

Os ingressos estarão disponíveis no site ou no aplicativo Sympla, nos valores de R$ 20,00 e R$ 10,00 (meia-entrada).

Matéria produzida sob supervisão do editor-chefe do site, Everton Damasceno.