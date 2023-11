Polícia recupera motos que haviam sido furtadas em loja da Honda no Acre

Investigadores da Polícia Civil de Sena Madureira conseguiram recuperar nesta semana duas motocicletas que tinham sido furtadas da loja da Honda. Os veículos estavam escondidos dentro da mata, no ramal do ouro, situado no km 38 da BR-364, sentido Sena a Rio Branco.

RELEMBRE: VÍDEO: assaltantes quebram vidro de loja da Honda e furtam motos; prejuízo é de quase R$ 50 mil

Após o furto, ocorrido na madrugada de sábado (4), a Polícia Civil passou a acompanhar o caso de perto e a levantar informações a respeito do paradeiro das motocicletas. Inicialmente foi encontrada a CRF, 250, avaliada em mais de 28 mil reais. Já na data de ontem, os policiais encontraram a CG, Titan, 160.

Os dois infratores que furtaram as motos já foram identificados, entretanto, ainda não foram presos porque fugiram do flagrante. Uma vez capturados, eles irão responder por furto qualificado.

Na data do ocorrido, os criminosos quebraram a porta de vidro da loja utilizando tijolos e furtaram duas motocicletas.

Veja o momento da apreensão: