Prazo para declaração de rebanho em Rondônia encerra nesta quinta-feira (30)

Os criadores de gado, búfalos, ovinos, caprinos, suínos, equídeos e aves em Rondônia têm até o dia 30 de novembro para realizar a declaração de seus rebanhos. A obrigatoriedade da documentação, divulgada pelo perfil oficial do Governo de Rondônia em suas redes sociais nesta terça-feira (28), visa manter o controle sanitário e a segurança na movimentação desses animais.

A declaração é um passo essencial para os produtores, pois está diretamente ligada à emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA), documento indispensável para a locomoção do rebanho. Para garantir a regularização da ficha cadastral junto à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia (Idaron), os criadores podem agora realizar o processo de forma online, através do site oficial: www.idaron.ro.gov.br.

A iniciativa, de acordo com o Governo de Rondônia, busca simplificar e modernizar o processo, oferecendo aos produtores rondonienses uma maneira mais ágil e eficiente de lidar com as demandas documentais.