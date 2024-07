Aplicativo NFF deve facilitar emissão de documentos fiscais de venda de produtos

O Sebrae no Acre, junto à Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), realizaram nesta quarta-feira (17), o Workshop de Apresentação da NFF – Nota Fiscal Fácil do Microempreendedor Individual (MEI). O evento aconteceu na sede do Sebrae, com o objetivo de apresentar o novo aplicativo NFF para os empreendedores e esclarecer outras dúvidas sobre emissão de Notas Fiscais pelo MEI.

Voltado especialmente para o MEI, a proposta do App NFF é de simplificar, através de uma plataforma gratuita, a emissão de documentos fiscais, apresentando todas as informações necessárias para emissão dos documentos fiscais de venda de produtos.

O diretor-superintendente do Sebrae, Marcos Lameira, destaca que a emissão está mais ágil com o aplicativo. “Agora os microempreendedores terão mais facilidade ao emitir sua nota fiscal através do aplicativo, basta baixar em seu próprio smartphone. E isso é transformação, inovação, é a melhoria do ambiente de negócios”.

Neste workshop, Sebrae e Sefaz reuniram os microempreendedores para que entendessem sobre a importância da nota fiscal de comércio e de como funciona o processo de emissão, apresentando também soluções, dicas e informações necessárias em relação a esse tipo de documentação.

“A ideia da Sefaz é se aproximar cada vez mais do contribuinte, e o MEI não poderia ficar de fora. Embora ele não seja obrigado a emitir notas fiscais, isso permite que ele venda para órgãos públicos e emita notas fiscais também para o consumidor que pedir aquele documento”, destacou o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

Segundo a coordenadora de negócios do Sebrae, Julciléia Ferreira, o aplicativo veio para facilitar a vida do empreendedor. “Até um tempo atrás, o empresário precisava pagar por um emissor de nota fiscal e um certificado digital. Hoje ele consegue fazer isso por um app de celular e já encaminhar para onde quiser, em PDF, enviar por WhatsApp e várias outras opções”, explica.

Nota Premiada Acre

Além da apresentação do aplicativo, foi anunciada a Nota Premiada Acre, a SEFAZ apresentou o programa que incentiva o consumidor a solicitar sua nota fiscal com CPF para concorrer a prêmios, reforçando a necessidade de o MEI estar preparado para este momento – de saber emitir a nota sempre que seu cliente solicitar.