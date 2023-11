Qual o melhor jogo de 2023? Veja os 10 games mais bem avaliados no ano

O Metacritic é uma ferramenta conhecida na indústria do entretenimento que reúne análises de jogos de vários sites da mídia especializada, e divulga uma nota que representa uma média entre eles, um “Metascore”. Esse valor não é apenas uma soma de todas as análises divididas pelo número de sites, mas uma média ponderada na qual algumas notas têm mais peso que outras, apesar da página não revelar sua fórmula.

Games que estão disponíveis em múltiplas plataformas podem ter notas diferentes, normalmente por variações entre sites e o número de análises disponíveis, ou seja, não necessariamente por diferenças de qualidade entre as versões.

1. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [96] (SW)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom trouxe uma expansão de tudo que o jogo original, Breath of the Wild, já fazia com excelência, além de novas ideias que revolucionaram seu gameplay. Após o retorno do vilão Ganondorf, o herói Link precisa dominar novas habilidades para resgatar a Princesa Zelda e salvar o reino de Hyrule.

Com o mundo aberto do primeiro game reformulado, Tears of the Kingdom traz ilhas flutuantes, um sistema de cavernas profundo e poderes inéditos como a Ultrahand, que permite a criação de veículos e armas de acordo com a criatividade do usuário. A grande liberdade de resolver situações e combates de múltiplas maneiras encantou crítica e público no Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom é uma sequência que melhora tudo do original Breath of the Wild — Foto: Divulgação/Nintendo

2. Baldur’s Gate 3 [96] (PS5)

Baldur’s Gate 3 é um profundo RPG baseado no RPG de mesa Dungeons & Dragons que esteve em acesso antecipado no PC durante quase 3 anos. O game conta a história de um protagonista original criado pelo jogador, sendo a última esperança dos Reinos Esquecidos (Forgotten Realms) de lutar contra uma silenciosa invasão de parasitas mentais. Jogadores têm acesso a um extenso criador de personagens com diferentes aparências, raças e classes, que alteram profundamente o enredo e o gameplay.

O game oferece muitas opções de diálogo para solucionar problemas, além de batalhas em turnos que seguem as regras de D&D 5ª Edição. Baldur’s Gate 3 foi lançado originalmente apenas para o PC, mas já está disponível para PlayStation 5 (PS5), e receberá versões para Xbox Series X e Xbox Series S em breve.

Baldur’s Gate 3 é um game de RPG com grande liberdade de interpretação baseado em Dungeons & Dragons — Foto: Reprodução/Steam

3. The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition [94] (PS5, XBSX/S)

The Witcher 3: Wild Hunt, lançado originalmente em 2015 no PlayStation 4 (PS4), Xbox One e PC, ganhou uma versão definitiva nos consoles de nova geração no final de 2022, trazendo melhorias e todos as suas DLCs. O game conta a história de Geralt, um habilidoso “Bruxo” caçador de monstros que tenta proteger sua filha adotiva, Ciri, de uma força sobrenatural conhecida como Caçada Selvagem.

Dentro de um grande mundo aberto mágico, jogadores precisam rastrear criaturas e aprender a melhor forma de abatê-las para completar diversas missões com histórias complexas. A Complete Edition tem visuais melhorados, suporte a Ray Tracing, loadings mais rápidos, mods da comunidade e as expansões Hearts of Stone e Blood & Wine.

The Witcher 3: Wild Hunt ganhou sua versão definitiva no PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S com visuais melhoradas e conteúdo extra — Foto: Reprodução/Steam

4. Metroid Prime Remastered [94] (SW)

Metroid Prime Remastered marca a volta do game lançado em 2002 para o GameCube depois de mais de 20 anos. A nova versão traz novos visuais para a aventura da caçadora de recompensas Samus Aran, além de traduzir perfeitamente a sua tradicional gameplay 2D para um FPS em 3D com elementos de exploração e aventura.

A história segue os passos de Samus enquanto ela investiga as ruínas dos Chozo, raça de alienígenas que a criou, e acaba tendo que enfrentar a ameaça de uma nova substância chamada Phazon capaz de corromper criaturas.

Metroid Prime Remastered apresenta um clássico jogo do GameCube para uma nova geração de jogadores — Foto: Reprodução/Nintendo Game Store

5. Alan Wake 2 [94] (XBSX/S)

Alan Wake 2 foi lançado em 27 de outubro, pouco mais de 13 anos após o lançamento do game original. O jogo continua a saga de suspense do escritor Alan Wake, preso em um lugar sombrio ao final do primeiro jogo. Além disso, os usuários são apresentados a uma nova coprotagonista chamada Saga Anderson, uma agente do FBI.

Sua gameplay é voltada para terror e sobrevivência com elementos de ação, inclusive com uma câmera pro cima do ombro nos moldes de Resident Evil 4 Remake. A história do game também se passa 13 anos após o antecessor, conforme Alan Wake tenta escrever uma saída do local sombrio no qual está aprisionado e FBI Saga é enviada para investigar uma série de assassinatos ritualísticos.

Alan Wake 2 surpreendeu com uma aventura de terror e sobrevivência a qual introduziu também a nova protagonista Saga Anderson — Foto: Reprodução/Epic Games Store

6. Resident Evil 4 Remake [93] (PS5)

Em Resident Evil 4 Remake, mais uma vez jogadores entraram no papel de Leon S. Kennedy em uma missão para resgatar a filha do Presidente dos Estados Unidos, que está em um vilarejo isolado na Europa. O game original de 2005 foi um ponto de mudança para a série no ano de seu lançamento, já que trocou a atmosfera de terror mais lenta por um acelerado gameplay de ação, com a introdução da revolucionária câmera por cima do ombro. O remake não apenas atualiza os visuais do original, mas expande sua jogabilidade com missões secundárias e novos sistemas.

Resident Evil 4 Remake reimaginou o clássico game de ação da Capcom com visuais atualizados e novas mecânicas — Foto: Reprodução/Luiza M. Martins

7. Tetris Effect: Connected [93] (PS5, PC)

O marcante game de quebra-cabeça Tetris teve uma versão expandida criada em 2018 para o PlayStation 4 chamada Tetris Effect, a qual complementava a jogabilidade tradicional do game com toda uma experiência visual e sonora. O jogo envolve pegar peças em formatos variados (Tetrominós) e posicioná-las em um tabuleiro para formar linhas que desaparecem e garantem pontos, evitando que as peças se acumulem até o topo. Posteriormente, Tetris Effect ganhou mais versões, entre elas Tetris Effect: Connected, que introduz divertidos modos multiplayer competitivos e cooperativos.

Tetris Effect: Connected trouxe a experiência visual do game original com novos modos multiplayer — Foto: Reprodução/Steam

Street Fighter 6 introduziu uma nova campanha que envolve criar seu próprio lutador, explorar áreas abertas no modo World Tour, lutar com qualquer habitante da cidade de Metro City e aprender golpes com personagens famosos da franquia. Tudo isso enquanto o game discretamente ensina conceitos competitivos para novos jogadores. No multiplayer online, o game também agradou por trazer Rollback Netcode, uma tecnologia que utiliza previsão de movimentos em partidas online para garantir um gameplay mais estável e menos lentidão nas lutas.

Street Fighter 6 trouxe várias novas ideias para o game além de melhorar funções como o multiplayer online com Rollback Netcode — Foto: Reprodução/Bruno Magalhães

9. Super Mario Bros. Wonder [92] (SW)

Super Mario Bros. Wonder resgata a magia dos games de plataforma do mascote da Nintendo, introduzindo uma gameplay repleta de novidades graças às “Wonder Flower”, que adicionam momentos de surpresa e caos a cada fase do jogo. Usuários podem usar novos Potenciadores (Power-Ups), como a Maçã Elefante, que transforma Mario no animal, e transformações com poderes de bolha e broca, além de equipar insígnias que garantem habilidades extras.

O jogo inclui ainda multiplayer cooperativo que permite até quatro pessoas jogarem ao mesmo tempo. Apesar de ser lançado apenas no dia 20 de outubro de 2023, o exclusivo do Nintendo Switch já é considerado um dos melhores do ano.

Super Mario Bros. Wonder é um novo jogo de plataforma 2D de Mario que remete às clássicas aventuras do encanador de outrora — Foto: Divulgação/Nintendo

Sea of Stars é um game feito pela Sabotage Studio que presta homenagem a RPGs do Super Nintendo, como Super Mario RPG e Chrono Trigger. O jogo utiliza visuais retrô para contar a aventura de dois jovens guerreiros: Valere e Zale. Ambos são Filhos do Solstício e contam com o poder do Sol e da Lua, mas precisam dominar a Magia do Eclipse para derrotar um maligno alquimista. O sistema de combate do jogo é em turnos e conta com os “Action Commands”, nos quais o jogador pode causar mais dano ao pressionar botões na hora certa, se mantendo ativo nas batalhas.