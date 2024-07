Durante convenção, Bocalom se ajoelha, pede votos e diz que vai ganhar no 1º turno

Durante convenção partidária que oficializa sua candidatura na disputa pela Prefeitura de Rio Branco em 2024, o atual prefeito Tião Bocalom reuniu centenas de apoiadores no Ginásio do Sesc, nesta segunda-feira (22).

Na ocasião, o prefeito agradeceu a Deus de joelhos e pediu votos à população.

LEIA TAMBÉM: “Serei o seu parceiro de todas as horas”, diz Alysson para Bocalom durante convenção

“Quero aqui agradecer a Deus por me dar esse mandato, a cada um de vocês que estão aqui e confiaram no meu mandato e estão dispostos a me dar um segundo. Tenho muito a agradecer por tudo isso”, destacou.

“Se vocês querem melhorar, peçam voto para o Bocalom e o Alysson, pra gente continuar melhorando. Não tem eleição ganha, mas nós vamos lutar até o fim, pedir votos, cuidar da nossa população. Vamos vencer no primeiro turno”, continuou.

Bocalom elencou algumas de suas obras e disse que “Rio Branco precisa continuar crescendo”.

VEJA: Ao lado de Gladson e Bittar, Bocalom e Alysson chegam a convenção partidária do PL e Progressistas

“Vocês sabem tudo o que fizemos e estamos dispostos a continuar fazendo. Peço mais uma oportunidade a todos”, disse o prefeito.

Na ocasião, Bocalom também lembrou de sua ex-esposa já falecida, Beth Bocalom, e se emocionou. Também fez agradecimentos ao senador Marcio Bittar e ao governador Gladson Cameli.

Assista o momento: