“Vamos varrer e derrotar o PT e a esquerda”, diz Bocalom durante convenção em Rio Branco

O prefeito e candidato a reeleição, Tião Bocalom, foi o anfitrião da convenção partidária do PL, Progressistas e de outros 5 partidos que compõe a aliança dele e de Alysson Bestene nas eleições deste ano.

Durante discurso ao lado do governador Gladson Cameli e de outras lideranças da esquerda do Acre, Bocalom declarou que dará a maior derrota do Partido dos Trabalhadores (PT), principal adversário dele no Acre.

“Vamos varrer e derrotar o PT e a esquerda no Acre”, declarou Bocalom ao reafirmar que deverá ser reeleito em primeiro turno.

Além do PL e do PP, a chapa terá outros 5 partidos, que também fazem suas convenções nesta segunda-feira (22). São eles: União Brasil, Podemos, PSDB, SD e Cidadania.