Rei Artur, Furacão do Norte e Santa Cruz vencem na rodada do Estadual

Rei Artur, Furacão do Norte e Santa Cruz conquistaram vitórias nesta segunda, 13, no Florestão, em jogos pela fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-11.

Na abertura da rodada, a equipe do Rei Artur perdeu muitos gols, mas conseguiu bater a Chapecoense por 1 a 0.

“Conseguimos uma vitória importante. Os garotos estavam bem ansiosos por essa estreia e vencer foi importante”, declarou o treinador Paulo Roberto Oliveira.

Furacão goleia

A equipe do CT Furacão do Norte goleou o Grêmio Xapuriense por 8 a 0. “Montamos uma equipe para tentar a conquista do título. Temos uma longa caminhada”, comentou o treinador Bruno Melo.

Santa ganha clássico

No clássico da rodada, o Santa Cruz derrotou o Galvez por 4 a 2 e garantiu uma vaga na próxima fase do torneio.