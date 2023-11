Rio Branco: mais de 80% da população diz que percebe aumento de violência doméstica em casa

Na última terça-feira (7), o relatório da Pesquisa de Percepção de Insegurança da População na cidade de Rio Branco entre 2019 e 2022 revela que, segundo os dados apresentados, 81,3% dos entrevistados têm a percepção de que a violência aumentou dentro das suas casas. A pesquisa foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da Promotoria Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública.

Como informado pelo relatório, a violência doméstica nas residências está ligada tanto à física, como à psicológica, sexual e patrimonial. Além de atingir mulheres, também tem como alvo as crianças, adolescentes e idosos. Um dos fatores que auxiliaram nessa percepção foi a pandemia. Com mais tempo em casa, esses indivíduos passaram a conviver mais com seus algozes, pelos dados coletados.

Segundo a pesquisa, a violência contra crianças teve um aumento evidente em 2022. A maioria das vítimas tem até 14 anos, e representou 58,0% em 2022 dos casos de estupros no Brasil:

“Por isso, é fundamental o cuidado com as crianças, tanto dos pais, como da sociedade em observar as mudanças nas crianças. Na grande maioria das vezes os agressores são parentes ou conhecidos”, afirma a pesquisa.

Já os dados referentes à violência contra a mulher mostram que, do total entrevistado, 11,8% sofreu algum tipo de violência dentro de casa. As entrevistadas falaram que 44,0% de seus agressores foram cônjuge, 36% foram seus ex-cônjuges, 8% irmãos e 4% seus pais, mães e avós.

O relatório também afirma, embora sem dados específicos, que uma grande parcela das vítimas não denunciam, enquanto outras, quando questionadas se sofreram algum tipo de crime, disseram que não. Ou seja, segundo o documento, as vítimas não enxergam a violência doméstica como um crime.

Esta pesquisa tinha dois objetivos: analisar a percepção de insegurança em Rio Branco e analisar os determinantes da vitimização em Rio Branco no período de 2020 a 2022.

