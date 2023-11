Rio Grande do Sul tem 230 desabrigados e 25 desalojados após chuva

As chuvas fortes provocadas pela passagem de um novo ciclone extratropical na costa da região Sul deixou 230 desabrigados e 25 pessoas desalojadas no Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil gaúcha. A tempestade deixou estragos por onde passou entre sexta-feira (3/11) e sábado (4).

A pessoa desabrigada é aquela que perdeu a casa e está em um abrigo público. O desalojado teve que sair da sua residência de forma temporária e não está em abrigos, mas em casa de familiares ou conhecidos.

De acordo com a última atualização da Defesa Civil, na tarde deste sábado, 22 municípios gaúchos foram afetados com fortes chuvas e ventanias intensas nas últimas horas, devido à passagem do ciclone extratropical.

Veja lista de cidades onde há desabrigados e desalojados:

Tupanci do Sul – 10 desabrigados

Barra do Rio Azul – 179 desabrigados

Erechim – 41 desabrigados e 25 desalojados

Na cidade de Pelotas, por exemplo, foram registradas rajadas de ventos de 75 km/h no início da manhã deste sábado. Em Taim, os ventos chegaram perto dos 70 km/h.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil realizam buscas por vítimas das chuvas.

A orientação das autoridades é para que a população local evite contato com os rios da região en não dirija em áreas alagadas.