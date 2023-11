Romildo Magalhães, ex-governador do Acre, é internado na UTI em Rio Branco

O ex-governador do estado do Acre, Romildo Magalhães, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, em virtude de complicações do diabetes.

O ex-político, de 77 anos, convive com a doença desde jovem. Nos últimos anos, Romildo vinha lutando contra os efeitos do diabetes, fazendo uso de diversos comprimidos e injeções de insulina.

O diabetes é uma doença causada pela produção insuficiente ou má absorção de insulina, hormônio que regula a glicose no sangue e garante energia para o organismo.

Romildo Magalhães foi prefeito de Feijó, e se tornou governador do Acre em 17 de maio de 1992, após o assassinato do então governador Edmundo Pinto, do qual era vice. Ele ocupou o cargo de líder do Executivo Estadual até dezembro de 1994, quando foi sucedido por Orleir cameli.