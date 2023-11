Saiba por que o álbum do casamento de Wanessa e Buaiz estava no lixo

Wanessa Camargo deu o que falar na última terça-feira (14/11), após um homem achar o seu álbum de casamento com Marcus Buaiz no lixo, em Goiânia, Goiás. Porém nessa quarta-feira (15/11), a cantora se manifestou através de sua assessoria e afirmou que os registros estão guardados em sua casa e que não jogou nada fora.

“A assessoria informa que a cantora continua com posse de todo o material que recebeu na época do evento. Se alguma cópia oficial foi descartada, a empresa das imagens, Prime, com sede em Goiânia, pode ter se desfeito do material que continham, assim como foi revelado que se desfizeram de outros materiais de casamentos”, disse a nota.

Edgar Oliveira, fotógrafo e dono da empresa que cobriu o enlace, que aconteceu em 2007 e contou com mais de 700 convidados, confirmou a declaração da equipe de Wanessa e alegou que as fotos desapareceram: “Sumiu da nossa empresa. Estava no arquivo morto. Como já tem 15 anos, o papel já não é o mesmo, a diagramação, várias coisas mudaram, até a capa. Esses álbuns antigos a gente mantém em um acervo. Se um dia a gente precisar, a gente tem lá no arquivo. Sumiu do nosso acervo”.

A história começou a viralizar após o o Balanço Geral de São Paulo, da Record TV, exibir as imagens encadernadas, deixadas numa caçamba. A pessoa que encontrou tentou devolver, mas sem sucesso. “Eu queria devolver o álbum pra família, apesar do casamento deles ter acabado, eu queria devolver porque faz parte da história deles”, falou ao programa.