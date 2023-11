Saúde do Coração: Especialista orienta sobre os riscos e como evitar arritmias cardíacas

Neste domingo, (12) é celebrado o Dia Nacional de Prevenção das Arritmias Cardíacas e Morte Súbita. A data tem o intuito de informar a população sobre a detecção precoce. Em conversa com o ContilNet, o médico cardiologista Rodrigo Gonçalves explicou sobre a doença e os cuidados que podem ser tomados com relação ao coração.

Anualmente, cerca de 320 mil pessoas são vítimas de mortes súbitas, causadas por arritmias cardíacas, os dados são da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas (SOBRAC).

As arritmias cardíacas são alterações no ritmo cardíaco que podem afetar pessoas de todas as idades, explica o médico. “A arritmia cardíaca, de maneira bem popular, é quando o coração bate de forma descompassada, desorganizada. Ela afeta o coração, de acordo com o tipo de arritmia apresentada”, disse.

Tipos de arritmias e diagnóstico

Existem dois tipos de arritmia. A taquicardia, que ocorre quando o coração bate rápido demais, e a bradicardia, quando as batidas são muito lentas e em descompasso. Ou seja, isso significa, com pulsação irregular, tendo como consequência a morte súbita cardíaca (MSC). Para estas duas situações, o tratamento médico adequado é indispensável.

Rodrigo Gonçalves ressalta que há exames específicos para identificação de arritmias. “Primeiramente, a percepção por parte do paciente em relação a seu organismo é essencial. Autoconhecimento sempre é benéfico quando se fala de diagnóstico, pois o paciente consegue relatar o que sente ao profissional adequado. Sabendo dos sintomas, o profissional lança mão de exames diagnósticos. Se tratando de arritmias, temos exames tipo: Eletrocardiograma, Holter 24h, Teste Ergométrico (esteira), Looper (monitorização por vários dias) e Tilt Test”, pontuou.

Como manter um coração saudável

De acordo com o cardiologista, há hábitos que podem ser adotados para manter um coração saudável, dentre eles, atividade física e alimentação balanceada.

“Atividade Física regular, com orientação profissional. Há estudos que demonstram que 30 minutos de atividade física, cinco vezes na semana, melhora tanto a qualidade, quanto a expectativa de vida. Procurar o médico cardiologista da sua confiança anualmente para realizar seu checkup. Controlar as patologias adjacentes, caso as tenha (pressão Alta, diabetes, obesidade, etc), evitar tabaco, ingestão de álcool e uso de substâncias ilícitas”, ressaltou.

Sintomas que antecedem um mal súbito

O médico explica o que é um mal súbito, e quais são os sintomas que o antecedem. “Primeiramente, o que vem a ser o Mal Súbito ou Parada Cardíaca? Basicamente, nada mais é que a perda da consciência devido a causas cardíacas, onde o coração, que serve com uma “bomba”, por algum motivo para de jogar nutrientes para os outros órgãos. Dentre as causas de mal súbito, estão as arritmias cardíacas. Alguns sintomas podem ser perceptíveis tais como: tontura, vertigem, sudorese, confusão mental, convulsão, mal-estar geral, palpitações, dificuldade de se comunicar e visão turva”, esclarece.