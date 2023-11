Sebrae realiza semana nacional do Empreendedorismo Feminino, em Rio Branco

O Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas no Acre (Sebrae/AC), em parceria com o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura (CMEC), realiza a partir do dia 20 de novembro a Semana Nacional do Empreendedorismo Feminino.

O evento acontece em alusão ao Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino, que é celebrado no próximo domingo (19), e tem o objetivo de evidenciar e valorizar as mulheres como protagonistas no campo empresarial.

Com uma programação variada, que passa por feira, palestras e apresentações, o evento acontece nos dias 20, 21 e 22 de novembro, a partir das 18h, na sede do Sebrae, localizada na Avenida Ceará, em Rio Branco.

Confira a programação completa: