Sibá Machado é nomeado para ocupar cargo na Sudam em Brasília

O ex-deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Sibá Machado, teve seu nome publicado no Diário Oficial da União, nesta sexta-feira (3). O petista foi nomeado chefe do Escritório de Representação em Brasília da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam).

A nomeação foi assinada pelo Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Goes, ministério do qual a Sudam está vinculada.

O cargo comissionado marca uma novo capítulo na carreira política de Sibá Machado, que desde que encerrou seu último mandato, não havia ocupado um cargo federal.

Sibá é bacharel em Geografia pela Universidade Federal do Acre (Ufac) e mestre em Desenvolvimento Regional, também pela Ufac. Já foi senador, finalizando seu mandato em 2008 e líder do PT na Câmara dos Deputados em Brasília, no ano de 2015.

Confira a portaria: